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    У світі

    У Бельгії поліція вилучила рекордну партію кокаїну у світі

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    Наркотики належали організованому злочинному угрупованню - У Бельгії поліція вилучила рекордну партію кокаїну у світі
    Наркотики належали організованому злочинному угрупованню

    Це найбільша кількість наркотиків, яку коли-небудь у світі знаходили правоохоронці

    У Бельгії в порту Антверпена поліція вилучила 11,5 тонни кокаїну. Про це повідомляє The Brussels Times.

    Як повідомляється, така партія кокаїну була доправлена через океан із Гаяни та затримана після прибуття в порт Антверпена. У поліції зазначають, що її вартість на чорному ринку перевищує 900 млн євро.

    Наркотики належали організованому злочинному угрупованню, яке очолював 77-річний ветеран поліції, колишній начальник відділку боротьби з наркотиками. Він давав злочинцям детальні інструкції, як оминати поліцейські бар’єри під час доставки наркотиків до Європи.

    В рамках операції були затримані 20 осіб, серед них троє співробітників поліції, співробітник порту та юрист.

    Нагадаємо, що поліція Києва вилучила у росіянина 5 кг кокаїну.

    До слова, в одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн.

    Крім того, у Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну.

    Раніше повідомлялося, що прикордонники з початку року виявили наркотиків на мільярд гривень.

    Серед найгучніших затримань були значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна ціна цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.

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