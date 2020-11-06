У Бельгії поліція вилучила рекордну партію кокаїну у світі

Це найбільша кількість наркотиків, яку коли-небудь у світі знаходили правоохоронці

У Бельгії в порту Антверпена поліція вилучила 11,5 тонни кокаїну. Про це повідомляє The Brussels Times.

Як повідомляється, така партія кокаїну була доправлена через океан із Гаяни та затримана після прибуття в порт Антверпена. У поліції зазначають, що її вартість на чорному ринку перевищує 900 млн євро.

Наркотики належали організованому злочинному угрупованню, яке очолював 77-річний ветеран поліції, колишній начальник відділку боротьби з наркотиками. Він давав злочинцям детальні інструкції, як оминати поліцейські бар’єри під час доставки наркотиків до Європи.

В рамках операції були затримані 20 осіб, серед них троє співробітників поліції, співробітник порту та юрист.

Нагадаємо, що поліція Києва вилучила у росіянина 5 кг кокаїну.

До слова, в одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн.

Крім того, у Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну.

Раніше повідомлялося, що прикордонники з початку року виявили наркотиків на мільярд гривень.

Серед найгучніших затримань були значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна ціна цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.