У Києві судитимуть власника кальян-бару, який збував у закладі кокаїн (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуків було вилучено понад 200 г кокаїну Фото: Нацполіція

Затримання наркоторговця відбулося у грудні 2019 року

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який налагодив збут наркотичних засобів на території столиці.

Встановлено, що власник одного із кальян-барів у центрі Києва неодноразово збував наркотики серед кола знайомих безпосередньо в приміщенні свого закладу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Затримання наркоторговця відбулося у грудні 2019 року співробітниками СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури.

У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 200 г кокаїну, ваги та пакувальний матеріал.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.