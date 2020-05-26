  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві судитимуть власника кальян-бару, який збував у закладі кокаїн (фото)

    • Розсилка
    Під час обшуків було вилучено понад 200 г кокаїну - У Києві судитимуть власника кальян-бару, який збував у закладі кокаїн (фото)
    Під час обшуків було вилучено понад 200 г кокаїну
    Фото: Нацполіція

    Затримання наркоторговця відбулося у грудні 2019 року

    Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який налагодив збут наркотичних засобів на території столиці.

    Встановлено, що власник одного із кальян-барів у центрі Києва неодноразово збував наркотики серед кола знайомих безпосередньо в приміщенні свого закладу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Затримання наркоторговця відбулося у грудні 2019 року співробітниками СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури.

    У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 200 г кокаїну, ваги та пакувальний матеріал.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві судитимуть власника кальян-бару, який збував у закладі кокаїн (фото)
    У Києві судитимуть власника кальян-бару, який збував у закладі кокаїн (фото)

    Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

    прокуратура СБУ Київ суд кримінал наркотики злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ