Прикордонники з початку року виявили наркотиків на мільярд гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року, у порівнянні з минулим роком, зросли обсяги виявлених наркотичних лікарських засобів Фото: ДПСУ

Основну частину контрабанди складає важкий наркотик – кокаїн

Від початку поточного року українські прикордонники виявили близько 379 кг наркотиків вартістю майже мільярд гривень. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

«Співробітники Держприкордонслужби за 9 місяців 2020 року виявили майже 379 кг наркотичних засобів, 17 кг психотропних речовин та понад 6,8 тонни прекурсорів», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що з виявлених майже 379 кг наркотичних засобів – 310 кг були затримані при спробі переміщення в Україну. Основну частину контрабанди складав важкий наркотик – кокаїн.

Також відзначається, що цього року, у порівнянні з минулим роком, зросли обсяги виявлених наркотичних лікарських засобів.

«Найбільші обсяги наркотиків – 259 кг – було виявлено на каналах морського сполучення, 47 кг – на кордоні з РФ, 43 кг – на кордоні з Польщею та 12 кг – на кордоні з Румунією», - додається у повідомленні.

Додається, що якщо розподілити наркотичні засоби, які виявлялися цього року за видами, то беззаперечна «першість» – 264 кг – у кокаїну, марихуани та конопель виявили 85 кг, наркотичних лікарських засобів – 25 кг. Крім того, у менших об’ємах виявлялися героїн, опій, гашиш та макова соломка.

Серед найгучніших затримань були значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна ціна цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.