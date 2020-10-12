  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прикордонники з початку року виявили наркотиків на мільярд гривень

    • Розсилка
    Цього року, у порівнянні з минулим роком, зросли обсяги виявлених наркотичних лікарських засобів - Прикордонники з початку року виявили наркотиків на мільярд гривень
    Цього року, у порівнянні з минулим роком, зросли обсяги виявлених наркотичних лікарських засобів
    Фото: ДПСУ

    Основну частину контрабанди складає важкий наркотик – кокаїн

    Від початку поточного року українські прикордонники виявили близько 379 кг наркотиків вартістю майже мільярд гривень. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

    «Співробітники Держприкордонслужби за 9 місяців 2020 року виявили майже 379 кг наркотичних засобів, 17 кг психотропних речовин та понад 6,8 тонни прекурсорів», - сказано у повідомленні.

    Зазначається, що з виявлених майже 379 кг наркотичних засобів – 310 кг були затримані при спробі переміщення в Україну. Основну частину контрабанди складав важкий наркотик – кокаїн.

    Також відзначається, що цього року, у порівнянні з минулим роком, зросли обсяги виявлених наркотичних лікарських засобів.

    «Найбільші обсяги наркотиків – 259 кг – було виявлено на каналах морського сполучення, 47 кг – на кордоні з РФ, 43 кг – на кордоні з Польщею та 12 кг – на кордоні з Румунією», - додається у повідомленні.

    Додається, що якщо розподілити наркотичні засоби, які виявлялися цього року за видами, то беззаперечна «першість» – 264 кг – у кокаїну, марихуани та конопель виявили 85 кг, наркотичних лікарських засобів – 25 кг. Крім того, у менших об’ємах виявлялися героїн, опій, гашиш та макова соломка.

    Серед найгучніших затримань були значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна ціна цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.

     

    прикордонники наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies