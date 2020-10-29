В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн
Загальна вага виявленого наркотику – 50,8 кг
Кокаїн доставили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору
Державна прикордонна служба України виявила партію наркотиків в морському порту Одеси «Південний».
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби та СБУ.
Зазначається, що кокаїн доставили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору. 45 брикетів з наркотиком були заховані в конструктивних порожнинах - вентиляційних люках одного з контейнерів.
Всі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату, відзначають прикордонники.
Загальна вага виявленого наркотику склала 50,8 кг. На чорному ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 10 мільйонів доларів.
До слова, у Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну.