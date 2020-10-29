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    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн

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    <p>Загальна вага виявленого наркотику &ndash; 50,8 кг</p> - В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн

    Загальна вага виявленого наркотику – 50,8 кг

    Фото: СБУ

    Кокаїн доставили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору

    Державна прикордонна служба України виявила партію наркотиків в морському порту Одеси «Південний».

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби та СБУ.

    Зазначається, що кокаїн доставили на теплоході з вантажем бананів, який прибув в Україну з Еквадору. 45 брикетів з наркотиком були заховані в конструктивних порожнинах - вентиляційних люках одного з контейнерів.

    Всі брикети мали своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату, відзначають прикордонники.

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    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн
    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн
    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн

    Загальна вага виявленого наркотику склала 50,8 кг. На чорному ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 10 мільйонів доларів.

    До слова, у Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну.

    прикордонники СБУ кримінал Держприкордонслужба наркотики порт
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