У Бельгії жінка померла від аномальної спеки



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Інцидент стався на бельгійському узбережжі, коли температура в регіоні перевищила 40 °С

Тіло померлої виявили після того, як вона, очевидно, засмагала під палючим сонцем

Перша жертва аномальної спеки, яка встановилася в Західній Європі, ймовірно, зафіксована в Бельгії.

Про це повідомляє The Associated Press.

У курортному місті Мідделкерк 66-річна жінка була знайдена мертвою біля свого фургону неподалік від пляжу.

Тіло померлої виявили пізно ввечері в четвер, 25 липня, після того, як вона, очевидно, засмагала під палючим сонцем. Інцидент стався на бельгійському узбережжі, коли температура в регіоні перевищила 40 °С.

У місцевій поліції повідомили AP, що смерть жінки, «очевидно, пов'язана зі спекою».

Нагадаємо, аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.