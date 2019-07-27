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    У світі

    У Бельгії жінка померла від аномальної спеки

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    Інцидент стався на бельгійському узбережжі, коли температура в регіоні перевищила 40 &deg;С - У Бельгії жінка померла від аномальної спеки
    Інцидент стався на бельгійському узбережжі, коли температура в регіоні перевищила 40 °С

    Тіло померлої виявили після того, як вона, очевидно, засмагала під палючим сонцем

    Перша жертва аномальної спеки, яка встановилася в Західній Європі, ймовірно, зафіксована в Бельгії.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    У курортному місті Мідделкерк 66-річна жінка була знайдена мертвою біля свого фургону неподалік від пляжу.

    Тіло померлої виявили пізно ввечері в четвер, 25 липня, після того, як вона, очевидно, засмагала під палючим сонцем. Інцидент стався на бельгійському узбережжі, коли температура в регіоні перевищила 40 °С.

    У місцевій поліції повідомили AP, що смерть жінки, «очевидно, пов'язана зі спекою».

    Нагадаємо, аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.

    атмосферне явище Бельгія спека смерть жінка
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