У Бельгії жінка померла від аномальної спеки
Інцидент стався на бельгійському узбережжі, коли температура в регіоні перевищила 40 °С
Тіло померлої виявили після того, як вона, очевидно, засмагала під палючим сонцем
Перша жертва аномальної спеки, яка встановилася в Західній Європі, ймовірно, зафіксована в Бельгії.
Про це повідомляє The Associated Press.
У курортному місті Мідделкерк 66-річна жінка була знайдена мертвою біля свого фургону неподалік від пляжу.
Тіло померлої виявили пізно ввечері в четвер, 25 липня, після того, як вона, очевидно, засмагала під палючим сонцем. Інцидент стався на бельгійському узбережжі, коли температура в регіоні перевищила 40 °С.
У місцевій поліції повідомили AP, що смерть жінки, «очевидно, пов'язана зі спекою».
Нагадаємо, аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.