Сьогодні в Україні відзначають День добровольця



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Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом

В Україні 14 березня відзначається День українського добровольця.

День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Ця дата вибрана не випадково: 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що під Києвом.

Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити, адже на першому етапі війни Україна зіткнулася з тим, що далеко не всі професійні військові були готові захищати свою державу.

Загалом там діяло майже 40 добровольчих батальйонів. Завдяки мужності українських патріотів, відданості національним інтересам вдалося зупинити російського агресора, а в цей час провести мобілізаційну роботу та посилити озброєння армії. Більшість бійців добровольчих батальйонів увійшла до військових частин силових структур.

Акції до Дня добровольця у Києві 14 березня розпочнуться о 10:00. На Михайлівській площі відбудеться молебень за усіма загиблими захисниками України.

Потім планується хода на Банкову, до Офісу президента, де учасники акції виголосять свої вимоги до влади. Увечері військові, волонтери та всі, хто бажає їх підтримати, зберуться біля стадіону НСК і звідти пройдуть маршем до посольства Російської Федерації.

Організатори акції наголошують: жодних судових заборон на проведення заходів до Дня добровольця немає.