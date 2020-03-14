Сенцов натякнув Зеленському, що в Україні ще є вдосталь старих покришок



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Олег Сенцов натякнув Зеленському, що в Україні ще є вдосталь старих покришок

Увесь останній час ми спостерігаємо, як зливають нашу країну, зазначив Сенцов

Відомий режисер-політв'язень порівняв дії режима президента України Володимира Зеленського із путінським захопленням Росії.

Про це режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов написав у Facebook.

«Увесь останній час ми спостерігаємо, як зливають нашу країну. Як крок за кроком змінюється риторика влади. Нам пропонують то подати воду в Крим, то не поспішати в НАТО, то консультуватися з ОРДЛО, а Росію зробити спостерігачем за цим процесом. І як би все це робиться заради гуманітарних цілей. Коли від гідності відрізати по маленькому шматочку кожен день, то вона непомітно перетворюється у підлість», – заявив експолітв'язень

«Так Путін крок за кроком придушував свободу у Росії, поки не створив з неї поліцейську державу, котра охороняє стадо баранів. Але Україна – це не Московія, тут є народ, який знає, як боротися за свою свободу, а на кожному шиномонтажу завжди вдосталь старих покришок», – натякнув Сенцов.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.