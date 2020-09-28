На аеропорт Багдада знову здійснено ракетну атаку



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Атака сталася в «зеленій зоні» міста, де розташовані міжнародні представництва

По будівлі Міжнародного аеропорту Багдада сьогодні було завдано ракетного удару, що призвело до людських жертв. Про це передають іракські ЗМІ.

За даними телеканалу Al-Arabia, в результаті падіння ракети загинули п'ятеро людей, постраждали четверо. Агентство уточнює, що атака сталася в «зеленій зоні» міста, де розташовані міжнародні представництва, урядові установи, аеропорт і військовий аеродром. По яких саме будівлях невідомі нанесли удар, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, 7 вересня на територію аеропорту Багдада впали три ракети.

В Іраку періодично відбуваються подібні атаки на об’єктах, де зазвичай базуються військові США. Крім того, періодично відбуваються обстріли «зеленої зони» іракської столиці, передусім території біля американського посольства.

Раніше у Багдаді скоротили дію комендантської години.

Нагадаємо, в Іраку з 25 жовтня 2019 року внаслідок сутичок силовиків із антиурядовими демонстрантами загинули щонайменше 63 людини.