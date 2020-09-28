В Азербайджані міжнародний аеропорт перейшов на обмежений режим роботи



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«Міжнародний аеропорт Гейдар Алієв» є одним з шести міжнародних аеропортів Азербайджану

Таке рішення прийнято у зв'язку з введенням військового стану на території Азербайджану

Міжнародний аеропорт Гейдар Алієв в Баку перейшов на обмежений режим роботи. Про це повідомили в прес-службі Бакинського аеропорту.

Вже були скасовані рейси «Азербайджанських авіаліній» («AZAL») за маршрутом Баку-Нахчиван-Баку. Також скасували рейси «AZAL» за маршрутом Баку-Лондон-Баку, заплановані на 1 жовтня, і Баку-Берлін-Баку, заплановані на 2 жовтня.

«Пасажири скасованих рейсів «AZAL» можуть обрати або обміняти квитки на інші дати без сплати штрафу, або отримати відшкодування», – додали в аеропорту.

Крім цього свої рейси скасували «FlyDubai» (Дубай-Баку-Дубай), «Аерофлот» (Москва-Баку-Москва) і «Бєлавіа» (Мінськ-Баку-Мінськ).

«Для одержання додаткової інформації пасажири цих скасованих рейсів можуть зв'язатися з відповідними авіакомпаніями», – зазначили в аеропорту.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.