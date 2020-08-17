Жахливо. Трамп дав «змістовну» оцінку ситуації у Білорусі
За словами американського президента, Вашингтон пильно стежить за розвитком подій
Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував ситуацію в Білорусії після виборів президента 9 серпня. Про це повідомляє Reuters.
«Ситуація жахлива», - оцінив американський президент нинішній стан справ у Білорусі.
За його словами, Вашингтон пильно стежить за розвитком подій.
Водночас Трамп не повідомив про подальші відносини країн або можливі санкційні заходи щодо білоруської сторони.
Раніше держсекретар США Майк Помпео коментував ситуацію у Білорусі. Він закликав до проведення нових виборів, оскільки минулі були невільними і несправедливими.
Дипломат також відзначав, що Вашингтон не визначився з тим, як буде реагувати, але не виключив введення санкцій і припинення поставок нафти.
До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.
Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.
17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).
Напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.
Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.
17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.
Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.