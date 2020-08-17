Жахливо. Трамп дав «змістовну» оцінку ситуації у Білорусі



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Трамп не повідомив про подальші відносини країн або можливі санкційні заходи щодо білоруської сторони

За словами американського президента, Вашингтон пильно стежить за розвитком подій

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував ситуацію в Білорусії після виборів президента 9 серпня. Про це повідомляє Reuters.

«Ситуація жахлива», - оцінив американський президент нинішній стан справ у Білорусі.

За його словами, Вашингтон пильно стежить за розвитком подій.

Водночас Трамп не повідомив про подальші відносини країн або можливі санкційні заходи щодо білоруської сторони.

Раніше держсекретар США Майк Помпео коментував ситуацію у Білорусі. Він закликав до проведення нових виборів, оскільки минулі були невільними і несправедливими.

Дипломат також відзначав, що Вашингтон не визначився з тим, як буде реагувати, але не виключив введення санкцій і припинення поставок нафти.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.