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    У світі

    У Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників

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    Жителі Мінська другий день поспіль вийшли на акції протесту - У Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників
    Жителі Мінська другий день поспіль вийшли на акції протесту
    Фото: ТАСС

    Демонстранти використовують рекламні щити для барикад

    У Мінську силовики підійшли до Пушкінської площі. Співробітники ОМОНу почали стріляти по демонстрантах світлошумовими гранатами і застосували газ.

    Про це повідомляє Euroradio в Telegram.

    Відзначається, що протестуючі використовують рекламні щити для барикад.

    У Мінську на проспекті Пушкіна люди стоять на тротуарах, а також на проїжджій частині.

    Рух транспорту заблоковано і пішоходами, і автомобілістами.

    У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

     Читайте також: 
    Білорусь правозахисники вибори Олександр Лукашенко протест
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