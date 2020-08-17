Глава МОЗ Білорусі втік від протестувальників під крики «Ганьба!»



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Володимир Караник відмовився пускати медиків до поранених мітингувальників

Медики вимагали від керівника МОЗ пустити їх до затриманих на масових акціях протесту

Голова Міністерства охорони здоров’я Білорусі Володимир Караник втік від протестувальників під крики «Ганьба!». Відео опублікував у своєму Telegram-каналі портал Tut.by.

Зазначається, що медики вимагали від керівника МОЗ пустити їх до затриманих на масових акціях протесту.

«Міністр відмовився це робити. У відповідь на вимогу відставки уряду він заявив, що уряд, згідно з законодавством і так пішов у відставку після виборів президента і буде перепризначений», - йдеться у повідомленні.

Протестувальники почали скандувати «Ганьба!» і «Вбивця!», після чого Караник прорвався до свого автомобіля і покинув місце проведення акції.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.