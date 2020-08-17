Журналісти знайшли в Росії палац Лукашенка (відео)



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Палац Лукашенка має основного будинку — 2156 кв. м, у ньому розташовано 14 окремих номерів, на території є ще й гостьовий будинок площею 210 кв. м.

Загальна площа ділянки, де розташований палац, становить два гектари

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має шикарну резиденцію в Підмосков'ї.

Як стверджують журналісти видання «360 tv», величезна вілла знаходиться в селищі Салтиковка і її називають називають «заміським посольством Білорусі».

«Велика триповерхова будівля обгороджена високим парканом., де по всьому периметру розташовані відеокамери. Територія велика і зелена. Охоронець одного з сусідніх будинків розповів, що до ділянки періодично приїжджають машини з білоруськими номерами і дачу в селищі Салтиковка вважають «заміським посольством Білорусі». Будівля точно не занедбана, там постійно хтось є», - розповідають журналісти.

Варто відзначити, що район Балашиха, де знаходиться «заміське посольство Білорусі», вважається недорогим і непрестижним, а також дуже густонаселеним через свою дешевизну.

У грудні 2019 року головна білоруська державна нафтопереробна компанія «Нафтан» виставила на продаж розташований тут особняк, який офіційно записаний на неї. Тоді будинок продавали за 297 млн рублів, в лютому 2020 року продавець знизив ціну до 267 млн і такою ціна залишалася до 4 серпня.

З 2001 по 2007 роки так звана вілла Лукашенка належала російській компанії «Лукойл».

Наразі будівлю знято з продажу, хоча в пошукових системах посилання на нього можна знайти.

Загальна площа ділянки складає 2 га, основного будинку — 2156 кв. м, у ньому розташовано 14 окремих номерів. На території є ще й гостьовий будинок площею 210 кв. м.