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У Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі
фото з відкритих джерел

Набір до «Вагнера» відбувається серед білоруських військовослужбовців

Під час військових навчань у Республіці Білорусь «вагнерівці» шукають новобранців. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Під час навчань, які проходять серед військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь, відбувається набір до лав ПВК «Вагнер», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля серед військовослужбовців ЗС Білорусі, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів ПВК «Вагнер», одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

Нагадаємо, на зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі хочуть атакувати Польщу.

До слова, реакція поляків у мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Чимало з них сприйняли ці слова за чисту монету.

США заявили, що у разі реальної загрози Сполучені Штати захищатимуть територію Польщі, яка є країною НАТО

За даним прикордонників, кількість найманців ПВК «Вагнер» на території Білорусі може сягати приблизно 5 тис. осіб.

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Теги: Білорусь Польща Литва ПВК Вагнера

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