У Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі
Набір до «Вагнера» відбувається серед білоруських військовослужбовців
Під час військових навчань у Республіці Білорусь «вагнерівці» шукають новобранців. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Під час навчань, які проходять серед військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь, відбувається набір до лав ПВК «Вагнер», – йдеться у повідомленні.
Як стало відомо Центру національного спротиву від підпілля серед військовослужбовців ЗС Білорусі, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів ПВК «Вагнер», одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.
Нагадаємо, на зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі хочуть атакувати Польщу.
До слова, реакція поляків у мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Чимало з них сприйняли ці слова за чисту монету.
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За даним прикордонників, кількість найманців ПВК «Вагнер» на території Білорусі може сягати приблизно 5 тис. осіб.
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