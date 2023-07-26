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«Вагнерівців» у Білорусі очолив уродженець України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вагнерівців» у Білорусі очолив уродженець України
Сергій Чубко воював в Чечні, Сирії та очолював «вагнерівців» в ЦАР
фото з відкритих джерел

Сергій Чубко, який очолив найманців у Білорусі, народився в Чернівцях

Керівником приватної військової компанії «Вагнер» у Білорусі став 47-річний Сергій Чубко із позивним Піонер, який народився і провів дитинство у Чернівцях. Про це повідомляє моніторинговий центр All Eyes On Wagner.

За даними проєкту, 25 червня Євген Пригожин виголосив є промову перед кількома сотнями вагнерівців передав прапор колишньої бази групи Вагнера Молькіно новому командиру бази Осиповичі  – Піонеру. Це прізвисько Сергія  Володимировича Чубка, особистий номер М-2870. Це 47-річний ветеран групи Вагнера. Він народився в Чернівцях у 1976 році та переїхав до Росії на початку 90-х до Росії разом з батьками.

За даними бази «Миротворець», Чубко зареєстрований у Новоросійську Краснодарського краю. Проходив службу у ВДВ, потім працював в охоронному агентстві. У All Eyes On Wagner  стверджують, що у 2003 році він навіть був головою комісії у справах молоді адміністрації Новоросійська, а у 2005 році став заступником голови окружної адміністрації. З 2014 року він очолює Козаче товариство міста Новоросійська за спеціалізацією безпеки разом з Геннадієм Відергольдом, Олегом Колесніковим і Леонідом Назаровим. Ці «козаки» потім воювали на боці так званих ДНР та ЛНР.    

До ПВК Вагнера Чубко приєднався у 26 січня 2017 року і брав участь у бойових діях у Сирії (був частиною групи «вагнерівців», яка наступала у районі нафтового родовища Дейр-ез-Зор у 2018 році). У 2020 році він повернувся до Росії, працював в логістичних та охоронних компаніях.

У  2021 році знову вертається до Сирії, звідки їде Центральну Афрку як керівник операцій. З моменту його прибуття в Центральноафриканську Республіку до його вступу під командування білоруською базою в Центральноафриканській Республіці було зафіксовано 137 інцидентів насильства проти мирних жителів, що призвело до 686 смертей. Були задокументовані випадки переслідування цивільних осіб і гуманітарних працівників групою «Вагнер» за його наказом, а також численні випадки свавільних затримань, насильства та систематичних практик терору.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Теги: ПВК «Вагнер»

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