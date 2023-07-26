Аналітики ISW пояснили, як Лукашенко хоче використати «Вагнер»

Лукашенко має намір отримати поступки від Путіна

Російський диктатор Володимир Путін досі занепокоєний потенційними загрозами, які можуть представляти група «Вагнера» та її фінансист Євген Пригожин. Про це свідчить рішення продовжити візит до нього самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб «більш детально обговорити важливі теми». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Рішення Путіна продовжити його зустріч з Лукашенком, ймовірно, свідчить про продовження занепокоєння Путіна щодо «Вагнера», яке, здається, Лукашенко не вгамував», – вважають аналітики.

Своєю чергою Лукашенко, на думку ISW, прагне використати свою владу над групою «Вагнера», щоб отримати поступки від Путіна. «Російське інсайдерське джерело стверджувало, що група «Вагнера» була найважливішою темою під час зустрічі Путіна і Лукашенка, і що Лукашенко шукав більшої економічної допомоги Білорусі через союзні програми», – повідомляють аналітики.

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Крім того, інсайдерське джерело також стверджувало, що Путін хотів, щоб Білорусь брала більшу участь у війні в Україні, і відхилив компромісну пропозицію Лукашенка змусити білоруські сили провести демонстрацію сили на кордоні Білорусі з Україною.

«Лукашенко, ймовірно, намагався використати занепокоєння Путіна групою «Вагнера» протягом усього візиту до Росії, щоб отримати сприятливі умови в білорусько-російських відносинах, одночасно відхиляючи вимоги Путіна щодо більш тісної інтеграції в Союзну державу та підтримки війни Росії в Україні», – зазначає ISW.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Повідомлялося, що уже 11-та колона найманців приватної військової кмпанії «Вагнер» прибула до Білорусі.