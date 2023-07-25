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Лукашенко пригорозив нападом «вагнерівців» на Польщу: реакція США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Лукашенко пригорозив нападом «вагнерівців» на Польщу: реакція США
США заприсяглися захищати Польщу в разі реальної загрози
фото з відкритих джерел

Вашингтон підтвердив, що стане на захист Варшави в разі нападу бойовиків групи «Вагнера»

У разі реальної загрози Сполучені Штати захищатимуть територію Польщі, яка є країною НАТО. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

«Наш альянс із Польщею міцний. Польща – це член НАТО, і ми за необхідності захищатимемо кожен дюйм території Альянсу», – наголосив посадовець.

Таким чином Міллер відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нібито бійці приватної військової компанії «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу. Про це Лукашеко сказав на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Петербурзі. До слова, реакція поляків у мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Чимало з них сприйняли ці слова за чисту монету.

За даним прикордонників, кількість найманців ПВК «Вагнер» на території Білорусі може сягати приблизно 5 тис. осіб.

Читайте також: Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання
Теги: Польща США Олександр Лукашенко ПВК «Вагнер»

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