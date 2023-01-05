У Білорусі затримано священника, який молився за українських воїнів

На священника донесла провладна активістка з Гродно

У Мінську правоохоронці затримали священника через те, що він «молився за захисників України». Також силовики звинуватили його в участі у протестах, наявності «націоналістичних татуювань» та любові до гри у відеоігри. Про це повідомляє білоруське видання «Зеркало».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На православного священника Діонісія Коростельова донесли через молебень за захисників України. На відеозаписі з вибаченнями священник пояснив, що 1 січня отримав записку про молебень «за воїнів і захисників України» і відслужив його. Один із відвідувачів храму висловив йому невдоволення з цього приводу.

Силовики стверджують, що Коростельов «проповідував ворожу агресивну риторику, намагаючись розпалювати ненависть». Вони також заявили, що він притягувався до відповідальності за участь у протестах і має «націоналістичні татуювання». Як повідомляє видання, це герб «Погоня», який внесено до Державного списку історико-культурних цінностей Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, правоохоронцям не сподобалося, що священик «у вільний час грає в комп'ютерні ігри в мережі під дивним ніком» і «поширює БЧБ-символіку (біло-червоно-білий прапор Білорусі) і відповідні ідеї».

Видання пише, що повідомляє, що на священника донесла провладна активістка з Гродно Ольга Бондарєва, яка «давно намагається зачистити культурний простір Білорусі». Восени 2021 року силовики вже проводили обшук у Коростельова. На якій підставі – невідомо.

Нагадаємо, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що російський диктатор Володимир Путін після неодноразових погроз застосувати ядерну зброю, розглядає територію окупованого Криму та Білорусь, як майданчики для проведення ядерних провокацій.

Раніше повідомляли, що міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ. Крім того, до країни продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що з підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано «подальше проведення заходів бойового злагодження».