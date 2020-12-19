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    Де в Україні ще залишилися пам'ятники Леніну: волонтери склали список

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    В Україні ліквідували близько 1300 пам'ятників Леніну - Де в Україні ще залишилися пам'ятники Леніну: волонтери склали список
    В Україні ліквідували близько 1300 пам'ятників Леніну

    18 пам'ятників ще стоять у різних областях України

    В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

    Як повідомляється на сторінці «Декомунізація. Україна» у Facebook, у новинах неодноразово говорилося про демонтаж останнього пам'ятника Леніну на території України, проте це не так.

    Зазначається, що лише протягом 2020 року було демонтовано 11 пам'ятників Іллічу і ще майже два десятки стоять у різних областях України.

    «То де ж ще можна побачити пам'ятник Леніну в Україні?

    1) Погруддя Леніну у селі Тимків на Хмельниччині

    2) Погруддя Леніну у селі Копистин на Хмельниччині

    3) Пам'ятник молодому Леніну у місті Немирів на Вінниччині

    4) Погруддя Леніну на території колишнього заводу у місті Васильків на Київщині

    5) Погруддя Леніну на території Санаторію Сосновий Бір у селі Власівка на Полтавщині

    6) Пам'ятник Леніну на території колишньої взуттєвої фабрики у Харкові

    7) Пам'ятник Леніну на території АТ Енергоресурс у Харкові

    8) Пам'ятник Леніну у селі Новомлисньк на Харківщині

    9) Погруддя Леніну у селі Новомлинськ на Харківщині

    10) Пам'ятник Леніну у місті Краматорськ на території заводу НКМЗ

    11) Погруддя Леніну у місті Дніпро на вулиці Кисневій 3-а

    12) Погруддя Леніну у ДОЦ Орлятко у селі Генічеська Гірка на Херсонщині

    13) Пам'ятник молодому Леніну у ДОЦ Орлятко у селі Генічеська Гірка на Херсонщині

    14) Пам'ятник Леніну-дитині на території дитячого табору "Юний Судоремонтник" у м. Одеса

    15) Пам'ятник Леніну на території бази відпочинку у селі Рибаківка на Миколаївщині

    16) Погруддя Леніну на території бази відпочинку у селі Лугове на Миколаївщині

    17) Погруддя Леніну на території авіазаводу у місті Одеса

    18) Пам'ятник Леніну у селі Калчева Одеської області», ─ інформують активісти.

    Представники неурядової організації «Декомунізація. Україна» планують до весни 2021 року довершити процес очищення країни від пам'ятників Леніну повністю.

    Раніше повідомлялося, що Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч.

    Теги: декомунізація Дніпро активісти Україна Facebook пам'ятник
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