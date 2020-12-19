Де в Україні ще залишилися пам'ятники Леніну: волонтери склали список

В Україні ліквідували близько 1300 пам'ятників Леніну

18 пам'ятників ще стоять у різних областях України

В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

Як повідомляється на сторінці «Декомунізація. Україна» у Facebook, у новинах неодноразово говорилося про демонтаж останнього пам'ятника Леніну на території України, проте це не так.

Зазначається, що лише протягом 2020 року було демонтовано 11 пам'ятників Іллічу і ще майже два десятки стоять у різних областях України.

«То де ж ще можна побачити пам'ятник Леніну в Україні?

1) Погруддя Леніну у селі Тимків на Хмельниччині

2) Погруддя Леніну у селі Копистин на Хмельниччині

3) Пам'ятник молодому Леніну у місті Немирів на Вінниччині

4) Погруддя Леніну на території колишнього заводу у місті Васильків на Київщині

5) Погруддя Леніну на території Санаторію Сосновий Бір у селі Власівка на Полтавщині

6) Пам'ятник Леніну на території колишньої взуттєвої фабрики у Харкові

7) Пам'ятник Леніну на території АТ Енергоресурс у Харкові

8) Пам'ятник Леніну у селі Новомлисньк на Харківщині

9) Погруддя Леніну у селі Новомлинськ на Харківщині

10) Пам'ятник Леніну у місті Краматорськ на території заводу НКМЗ

11) Погруддя Леніну у місті Дніпро на вулиці Кисневій 3-а

12) Погруддя Леніну у ДОЦ Орлятко у селі Генічеська Гірка на Херсонщині

13) Пам'ятник молодому Леніну у ДОЦ Орлятко у селі Генічеська Гірка на Херсонщині

14) Пам'ятник Леніну-дитині на території дитячого табору "Юний Судоремонтник" у м. Одеса

15) Пам'ятник Леніну на території бази відпочинку у селі Рибаківка на Миколаївщині

16) Погруддя Леніну на території бази відпочинку у селі Лугове на Миколаївщині

17) Погруддя Леніну на території авіазаводу у місті Одеса

18) Пам'ятник Леніну у селі Калчева Одеської області», ─ інформують активісти.

Представники неурядової організації «Декомунізація. Україна» планують до весни 2021 року довершити процес очищення країни від пам'ятників Леніну повністю.

Раніше повідомлялося, що Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч.