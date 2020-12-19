Де в Україні ще залишилися пам'ятники Леніну: волонтери склали список
18 пам'ятників ще стоять у різних областях України
В Україні за п’ять років період декомунізації було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.
Як повідомляється на сторінці «Декомунізація. Україна» у Facebook, у новинах неодноразово говорилося про демонтаж останнього пам'ятника Леніну на території України, проте це не так.
Зазначається, що лише протягом 2020 року було демонтовано 11 пам'ятників Іллічу і ще майже два десятки стоять у різних областях України.
«То де ж ще можна побачити пам'ятник Леніну в Україні?
1) Погруддя Леніну у селі Тимків на Хмельниччині
2) Погруддя Леніну у селі Копистин на Хмельниччині
3) Пам'ятник молодому Леніну у місті Немирів на Вінниччині
4) Погруддя Леніну на території колишнього заводу у місті Васильків на Київщині
5) Погруддя Леніну на території Санаторію Сосновий Бір у селі Власівка на Полтавщині
6) Пам'ятник Леніну на території колишньої взуттєвої фабрики у Харкові
7) Пам'ятник Леніну на території АТ Енергоресурс у Харкові
8) Пам'ятник Леніну у селі Новомлисньк на Харківщині
9) Погруддя Леніну у селі Новомлинськ на Харківщині
10) Пам'ятник Леніну у місті Краматорськ на території заводу НКМЗ
11) Погруддя Леніну у місті Дніпро на вулиці Кисневій 3-а
12) Погруддя Леніну у ДОЦ Орлятко у селі Генічеська Гірка на Херсонщині
13) Пам'ятник молодому Леніну у ДОЦ Орлятко у селі Генічеська Гірка на Херсонщині
14) Пам'ятник Леніну-дитині на території дитячого табору "Юний Судоремонтник" у м. Одеса
15) Пам'ятник Леніну на території бази відпочинку у селі Рибаківка на Миколаївщині
16) Погруддя Леніну на території бази відпочинку у селі Лугове на Миколаївщині
17) Погруддя Леніну на території авіазаводу у місті Одеса
18) Пам'ятник Леніну у селі Калчева Одеської області», ─ інформують активісти.
Представники неурядової організації «Декомунізація. Україна» планують до весни 2021 року довершити процес очищення країни від пам'ятників Леніну повністю.
Раніше повідомлялося, що Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч.