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  4. У Бєлгороді розпочалася екстрена евакуація з усіх поліклінік (відео)
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    Соціум

    У Бєлгороді розпочалася екстрена евакуація з усіх поліклінік (відео)

    У Бєлгороді розпочалася екстрена евакуація з усіх поліклінік (відео)
    фото з соцмереж

    Евакуювали і хворих, і лікарів

    У російському Білгороді – знову неспокійно. На цей раз відбувається евакуація у всіх міських поліклініках. Про це повідомляють Telegram-канали.

    Місцеві жителі помітили, що перед першою міською поліклінікою зібралися лікарі та пацієнти.

    Такі ж події зафіксували і біля 2-ї поліклініки. Вже згодом стало відомо що евакуювали і хворих, і тих, хто їх лікує, у всіх медзакладах.

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    У Бєлгороді розпочалася екстрена евакуація з усіх поліклінік (відео)
    У Бєлгороді розпочалася екстрена евакуація з усіх поліклінік (відео)
    фото з соцмереж

    Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі з 2 на 3 липня прогриміли потужні вибухи. Жителі чули кілька залпів. Після цього в районі вулиць Садова-Чумичова почалася пожежа. Також повідомляли про вибухи біля аеродрому.

    Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю. Губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив про чотирьох постраждалих росіян.

    Водночас пропагандисти почали діяти на випередження та розміщують в соцмережах легенду про обстріл російської території ЗСУ. Так, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов опублікував світлини нібито збитого українського безпілотника.

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    Теги: росія евакуація #stoprussia
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    У Бєлгороді розпочалася екстрена евакуація з усіх поліклінік (відео)