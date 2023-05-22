Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бєлгородській області впав російський гелікоптер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бєлгородській області впав російський гелікоптер
фото ілюстративне

Ймовірно йдеться про вертоліт Мі-8

У населеному пункті Прохорівка Бєлгородської області РФ впав російський гелікоптер. Про це пише Telegram-канал Baza.

Як зазначається, наразі спецслужби перевіряють цю інформацію.

«За попередніми даними, він міг упасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела, ймовірно йдеться про Мі-8.

При цьому місце ймовірного падіння знаходиться приблизно за 100 км від кордону і, за попередніми даними, подія не пов'язана з проникненням ДРГ у Грайворонівському окрузі Бєлгородської області», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 травня, над Бєлгородською областю Росії були помічені гелікоптери.Одні мешканці радіють появі гвинтокрилів, інші у паніці втікають.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії. За  словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. 

Читайте також: Російські добровольці зайшли на Білгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)
Теги: Бєлгород гелікоптер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Бєлгородській області впав російський гелікоптер
У Бєлгородській області впав російський гелікоптер
На виїзді з Бєлгорода довжелезні затори: росіяни втікають із області (відео)
На виїзді з Бєлгорода довжелезні затори: росіяни втікають із області (відео)
Переполох у Бєлгороді: область заполонили військові гелікоптери (відео)
Переполох у Бєлгороді: область заполонили військові гелікоптери (відео)
Російські добровольці зайшли на Білгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)
Російські добровольці зайшли на Білгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)
Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області
Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області
Ексредактора телеграм-каналу Nexta Протасевича помилували у Білорусі
Ексредактора телеграм-каналу Nexta Протасевича помилували у Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
325K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
84K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
70K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
58K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
47K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
25K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години

Новини

Міністр закордонних справ Литви: Україні потрібно більше важкого озброєння
Сьогодні, 15:43
Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту