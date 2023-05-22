У Бєлгородській області впав російський гелікоптер

Ймовірно йдеться про вертоліт Мі-8

У населеному пункті Прохорівка Бєлгородської області РФ впав російський гелікоптер. Про це пише Telegram-канал Baza.

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Як зазначається, наразі спецслужби перевіряють цю інформацію.

«За попередніми даними, він міг упасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела, ймовірно йдеться про Мі-8.

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При цьому місце ймовірного падіння знаходиться приблизно за 100 км від кордону і, за попередніми даними, подія не пов'язана з проникненням ДРГ у Грайворонівському окрузі Бєлгородської області», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 травня, над Бєлгородською областю Росії були помічені гелікоптери.Одні мешканці радіють появі гвинтокрилів, інші у паніці втікають.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.