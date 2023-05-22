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Переполох у Бєлгороді: область заполонили військові гелікоптери (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переполох у Бєлгороді: область заполонили військові гелікоптери (відео)
фото скріншот відео

Деякі місцеві мешканці у паніці втікають 

Сьогодні, 22 травня, над Бєлгородською областю Росії були помічені гелікоптери. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, як над регіоном літає кілька вертольотів.

Одні мешканці радіють появі гвинтокрилів, інші у паніці втікали.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки виключно за участі громадян Росії. За  словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії. «Так, сьогодні «Русский добровольческий корпус» та «Легион Свобода России», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію по звільненню цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – сказав Юсов.

Також легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» опублікували кілька відеозаписів, знятих біля покажчиків населених пунктів прикордонних з Україною областей. Легіон пізніше повідомив про нібито захоплення села Козинка Білгородської області, місцеві телеграм-канали повідомляють також про захід у село Гора-Поділ.

Теги: вертоліт Бєлгород населення Свобода

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