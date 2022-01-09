У Бразилії на катери з туристами впала скеля: відео трагедії
ЗМІ повідомляють про загибель семи осіб
На озері Фурнаш під водоспадом на південному сході Бразилії частина скелі обвалилася на прогулянкові катери з туристами. Цей момент потрапив на відео, яке широко розійшлося у соціальних мережах.
На записі видно, як величезна кам'яна брила під крики туристів раптово відривається від стіни каньйону та падає на човни, піднімаючи при цьому велику хвилю над озером.
Як передає BBC News, у результаті обвалу скелі загинули, щонайменше, семеро людей. Ще троє – пропали безвісти, 32 отримали поранення. При цьому у дев'ятьох туристів серйозні поранення, вони перебувають у лікарні.
Незадовго до трагедії в районі озера йшли затяжні дощі. Не виключено, що саме вони посприяли обваленню скелі.
Нагадаємо, у листопаді поблизу острова Березань у Чорному морі на Миколаївщині затонув човен із людьми.
До слова, біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС. В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей.
До цього в Іонічному морі біля островів Паксі загинули 12 людей внаслідок аварії корабля. Повідомлялося, що на судні з нелегальними мігрантами могли бути близько 50 осіб. Відомо, що 21 із них вдалося врятувати.