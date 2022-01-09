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    У Бразилії на катери з туристами впала скеля: відео трагедії

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    Трагедію могли спричинити затяжні дощі у місцевості - У Бразилії на катери з туристами впала скеля: відео трагедії
    Трагедію могли спричинити затяжні дощі у місцевості
    скріншот із відео

    ЗМІ повідомляють про загибель семи осіб

    На озері Фурнаш під водоспадом на південному сході Бразилії частина скелі обвалилася на прогулянкові катери з туристами. Цей момент потрапив на відео, яке широко розійшлося у соціальних мережах.

    На записі видно, як величезна кам'яна брила під крики туристів раптово відривається від стіни каньйону та падає на човни, піднімаючи при цьому велику хвилю над озером.

    Трагедія в Бразилії: скеля впала на човни з туристами
    Автор: Уніан

    Як передає BBC News, у результаті обвалу скелі загинули, щонайменше, семеро людей. Ще троє – пропали безвісти, 32 отримали поранення. При цьому у дев'ятьох туристів серйозні поранення, вони перебувають у лікарні.

    Незадовго до трагедії в районі озера йшли затяжні дощі. Не виключено, що саме вони посприяли обваленню скелі.

    Нагадаємо, у листопаді поблизу острова Березань у Чорному морі на Миколаївщині затонув човен із людьми.

    До слова, біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС. В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей.

    До цього в Іонічному морі біля островів Паксі загинули 12 людей внаслідок аварії корабля. Повідомлялося, що на судні з нелегальними мігрантами могли бути близько 50 осіб. Відомо, що 21 із них вдалося врятувати.

    Теги: трагедія ЗМІ туризм потонули Бразилія
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    У Бразилії на катери з туристами впала скеля: відео трагедії