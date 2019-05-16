У Британії на пляж винесло сотню мертвих акул



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Фахівці вважають, що в відео показана європейська куницева акула

За версією фахівців, акули могли постраждати від браконьєрів, що обрізають їм плавники і відпускають

У Великій Британії люди, що гуляли по пляжу, були приголомшені, коли побачили, як хвилями на берег виносить десятки мертвих акул. Загалом очевидці нарахували сотню мертвих риб. Про це пише Metro.

«Яке ж сумне видовище. В якийсь момент я перестала їх рахувати, оскільки кожна нова хвиля приносила все більше трупів», - зазначила одна з очевидців.

Фахівці вважають, що в відео показана європейська куницева акула. Вона найбільш поширена в прибережних водах Уельсу. Вони також побоюються, що акули стали жертвами браконьєрів, оскільки у них не було плавців.

Браконьєри, за інформацією видання, часто виловлюють акул, після чого обрізають їм плавники і відпускають. Їх вони потім продають на китайському ринку, де плавці використовуються для створення медичних препаратів. Через це полювання щорічно гинуть до ста мільйонів акул.

Відпущена в воду риба, позбавлена плавників, занурюється на дно, де стає легкою здобиччю для хижаків.