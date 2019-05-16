  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Британії на пляж винесло сотню мертвих акул

    • Розсилка
    Фахівці вважають, що в відео показана європейська куницева акула - У Британії на пляж винесло сотню мертвих акул
    Фахівці вважають, що в відео показана європейська куницева акула

    За версією фахівців, акули могли постраждати від браконьєрів, що обрізають їм плавники і відпускають

    У Великій Британії люди, що гуляли по пляжу, були приголомшені, коли побачили, як хвилями на берег виносить десятки мертвих акул. Загалом очевидці нарахували сотню мертвих риб. Про це пише Metro.

    «Яке ж сумне видовище. В якийсь момент я перестала їх рахувати, оскільки кожна нова хвиля приносила все більше трупів», - зазначила одна з очевидців.

    Читайте також

    Фахівці вважають, що в відео показана європейська куницева акула. Вона найбільш поширена в прибережних водах Уельсу. Вони також побоюються, що акули стали жертвами браконьєрів, оскільки у них не було плавців.

    Браконьєри, за інформацією видання, часто виловлюють акул, після чого обрізають їм плавники і відпускають. Їх вони потім продають на китайському ринку, де плавці використовуються для створення медичних препаратів. Через це полювання щорічно гинуть до ста мільйонів акул.

    Відпущена в воду риба, позбавлена плавників, занурюється на дно, де стає легкою здобиччю для хижаків.

    Читайте також
    екологія Велика Британія смерть на воді тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ