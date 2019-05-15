Українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці - експерт



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Експерт вважає, що причиною меншого споживання м'яса українцями є вартість продукту

Минулого року споживання свинини в країнах ЄС становило 45 кг на душу населення, а в Україні - всього 15 кг - Бабенко

Українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці. Про це під час прес-конференції журналістам повідомив генеральний директор ТОВ «Центр підвищення ефективності у тваринництві» Микола Бабенко.

Бабенко нагадав, що за даними продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), споживання м'яса і молока українцями є у 2-3 рази меншим від фізіологічної норми.

«Причина - у вартості продукту», - вважає експерт.

«У будь-якому супермаркеті в Польщі – «Ашан», «Метро» 1 кг молока коштує від 12 грн, 1 кг свинини — від 63 грн. Це при тому, що мінімальна зарплата у поляків становить близько 500 євро - 15 тис. грн, а середня по країні - 1100 євро, це десь 33 тис. грн. Тобто, зі значно більшими доходами наші сусіди мають можливість харчуватися, купувати продукти за нижчими цінами», - пояснив Бабенко.

За даними експерта, минулого року споживання свинини в країнах ЄС становило 45 кг на душу населення, у Китаї - 40 кг, в Росії - 30 кг, а в Україні - всього 15 кг.

Як повідомлялося, серед причин росту цін на свинину фахівці називають епідемію АЧС.

Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цьогоріч - вже понад 10.