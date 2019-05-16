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    Лісові пожежі в Європі вже побили минулорічний рекорд

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    <p>Пожежний сезон в цьому році почався рано і вже спустошив до 250 тисяч гектарів землі</p> - Лісові пожежі в Європі вже побили минулорічний рекорд

    Пожежний сезон в цьому році почався рано і вже спустошив до 250 тисяч гектарів землі

    Пожежі вирували на північному узбережжі Іспанії і в Піренеях

    В першій половині 2019 року в Європі в результаті пожеж згоріло більше земель, ніж в цілому в 2018 році, свідчать дані Cпільного дослідного центру Європейського союзу (JRC).

    Про це повідомляє Euractiv.

    За даними JRC, пожежний сезон в цьому році почався рано і вже спустошив до 250 тисяч гектарів землі.

    У 2018 році загальна кількість за рік склала всього 181 тисячу гектарів, а сезон почався тільки в червні.

    Пожежі вирували на північному узбережжі Іспанії і в Піренеях. Частини Сполученого Королівства і значна частина Балкан теж вже пережили пожежі.

    Якщо швидкий темп пожеж збережеться, то 2019 рік може повторити сумний рекорд 2017 року, що став найгіршим роком пожеж у Європі. Тоді масивні пожежі в Італії, Португалії та Іспанії спалили понад 800 тисяч гектарів землі.

    Раніше повідомлялося, що на півночі Іспанії через малу кількість опадів спалахнули лісові пожежі.

    Джерело: Європейська правда

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