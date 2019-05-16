Лісові пожежі в Європі вже побили минулорічний рекорд



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Пожежний сезон в цьому році почався рано і вже спустошив до 250 тисяч гектарів землі

Пожежі вирували на північному узбережжі Іспанії і в Піренеях

В першій половині 2019 року в Європі в результаті пожеж згоріло більше земель, ніж в цілому в 2018 році, свідчать дані Cпільного дослідного центру Європейського союзу (JRC).

Про це повідомляє Euractiv.

За даними JRC, пожежний сезон в цьому році почався рано і вже спустошив до 250 тисяч гектарів землі.

У 2018 році загальна кількість за рік склала всього 181 тисячу гектарів, а сезон почався тільки в червні.

Пожежі вирували на північному узбережжі Іспанії і в Піренеях. Частини Сполученого Королівства і значна частина Балкан теж вже пережили пожежі.

Якщо швидкий темп пожеж збережеться, то 2019 рік може повторити сумний рекорд 2017 року, що став найгіршим роком пожеж у Європі. Тоді масивні пожежі в Італії, Португалії та Іспанії спалили понад 800 тисяч гектарів землі.

Раніше повідомлялося, що на півночі Іспанії через малу кількість опадів спалахнули лісові пожежі.

Джерело: Європейська правда