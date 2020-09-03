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    Здоров'я

    Міністр назвав препарат, який МОЗ буде закуповувати для лікування Covid-19

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    &laquo;Ремдесивір&raquo; включений в національний протокол лікування коронавірусу - Міністр назвав препарат, який МОЗ буде закуповувати для лікування Covid-19
    «Ремдесивір» включений в національний протокол лікування коронавірусу

    Препарат використовують для хворих з важким перебігом коронавірусу

    Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.

    Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Це лікарський засіб, яке на сьогоднішній день не зареєстровано в Україні. Але закон дозволяє нам завести його і централізовано закупити. Як тільки досягнемо домовленостей з компанією виробником, то відразу подамо відповідний проєкт постанови», – говорить він.

    Степанов додав, що «Ремдесивір» включений в національний протокол лікування коронавірусу, і при лікуванні важких станів перебігу хвороби він показує хороші результати.

    Сума, виділена урядом на препарат, не уточнюється. Степанов додав, що цей препарат широко використовується в США.

    Зазначимо, що на сьогодні лікарський засіб «Ремдесивір» компанії Gilead Sciences все ще знаходиться під патентною охороною.

    Попри те, що компанія не планує поступатися своїми правами, вона уклала конфіденційні ліцензійні угоди з 9 генеричними виробниками в Індії, Пакистані та Єгипті, які мають право виготовляти та постачати відповідний препарат до 127 країн. Наприкінці червня Gilead оголосив кінцеву ціну на препарат «Ремдесивір»

    Для генеричних версій ціна стартує від $320 за курс.

    До слова, Україна входить до даних ліцензій на генеричний «Ремдесивір» і має можливість закупити лікарський засіб за ціною в 6 разів нижчою, ніж ціна оригіналу. 

    Зазначимо, що глава МОЗ ще у квітні заявляв, що Україна закупить препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусу.

    Як відомо, станом на 3 вересня в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових хворих за добу — 2430, одужало — 59676 осіб (+859 за добу). Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. 

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Харківській області та у місті Києві.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Раніше міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

     Читайте також: «Повторні випадки зараження вже не поодинокі». Інтерв’ю з лікаркою, яка хворіє на Covid-19 вдруге

     

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