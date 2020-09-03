Міністр назвав препарат, який МОЗ буде закуповувати для лікування Covid-19



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«Ремдесивір» включений в національний протокол лікування коронавірусу

Препарат використовують для хворих з важким перебігом коронавірусу

Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Це лікарський засіб, яке на сьогоднішній день не зареєстровано в Україні. Але закон дозволяє нам завести його і централізовано закупити. Як тільки досягнемо домовленостей з компанією виробником, то відразу подамо відповідний проєкт постанови», – говорить він.

Степанов додав, що «Ремдесивір» включений в національний протокол лікування коронавірусу, і при лікуванні важких станів перебігу хвороби він показує хороші результати.

Сума, виділена урядом на препарат, не уточнюється. Степанов додав, що цей препарат широко використовується в США.

Зазначимо, що на сьогодні лікарський засіб «Ремдесивір» компанії Gilead Sciences все ще знаходиться під патентною охороною.

Попри те, що компанія не планує поступатися своїми правами, вона уклала конфіденційні ліцензійні угоди з 9 генеричними виробниками в Індії, Пакистані та Єгипті, які мають право виготовляти та постачати відповідний препарат до 127 країн. Наприкінці червня Gilead оголосив кінцеву ціну на препарат «Ремдесивір»

Для генеричних версій ціна стартує від $320 за курс.

До слова, Україна входить до даних ліцензій на генеричний «Ремдесивір» і має можливість закупити лікарський засіб за ціною в 6 разів нижчою, ніж ціна оригіналу.

Зазначимо, що глава МОЗ ще у квітні заявляв, що Україна закупить препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусу.

Як відомо, станом на 3 вересня в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових хворих за добу — 2430, одужало — 59676 осіб (+859 за добу). Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Харківській області та у місті Києві.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Раніше міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.