Лікарка, яка вдруге захворіла на Covid-19, розповіла про свій стан



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Гріщенкова проходить лікування амбулаторно

«При виїздах на травми, кризи, втрату свідомості, є більша імовірність заразитись», – говорить Аліса Гріщенкова, яка працює на швидкій

Лікарка швидкої допомоги у Чернівцях Аліса Гріщенкова розповіла про те, як захворіла на коронавірус вдруге та як протікає тепер хвороба. В інтерв’ю «Главкому» медик зауважила, що її стан тяжчий, ніж у перший раз.



«Цього разу до всіх симптомів додались біль і печіння в очах (колеги припускають що входом для інфекції були саме очі), дуже печуть і болять, а також голова. Такого не було минулого разу. Проте цього разу немає такої ломоти у м’язах, але є сильна слабкість. Знову зникли нюх і смак, є підвищена температура, яка тримається більше тижня. До того ж важко емоційно. Я підозрювала, що це знову Covid-19, бо симптоми вже знаю. І коли отримала другий позитивний результат ПЛР-тесту, здивована не була», – зазначила Гріщенкова.

Крім того, медик розповідає де і як проходить лікування.

«Зараз я також лікуюсь амбулаторно. Хоча сімейний лікар пропонувала шпиталізацію. Для себе думаю так: якщо перший раз подолала хворобу, зможу і цього разу. Щодо схеми лікування, то є певні корективи, зокрема додали до лікування краплі в очі», – додала Гріщенкова.

Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

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