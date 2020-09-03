LG створила маску з електричною системою очищення повітря



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Тепер це не просто маска, а переносний очисник повітря, - зазначають у компанії

Південнокорейська компанія створила маску, яку можна носити протягом восьми годин

Південнокорейська компанія LG створила маску з електричною системою очищення.

Зазначається, що фахівці вставили прямо в маску фільтри типу HEPA.

«Тепер це не просто маска, а переносний очисник повітря», - йдеться у повідомленні компанії.

Представники компанії LG презентували маску з системою очищення на Берлінській торговій виставці, що була проведена на тлі заходів, передбачених багатьма країнами: обов'язкового носіння масок у громадських місцях і особливо в транспорті.

У компанії інформують, що маску можна носити протягом 8 годин, саме на такий час вистачає батарей для безперервного очищення повітря.

До відома, LG – не перша компанія, яка має свій підхід до масок. Раніше вже розроблялися маски багаторазового використання, для занять спортом та протимікробні. Це робили такі різні компанії, як Adidas, Asics, Burberry, Petit Pli тощо.

Як повідомлялося, у Франції почали випускати маски з конопель.

А ще на початку липня повідомлялося, що індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу.

До слова, ізраїльські ювеліри створили захисну маску за $1,5 млн.

Також варто зазначити, що експерти розповіли про небезпеку, яку несе в собі маска на дзеркалі заднього виду.

Нагадаємо, у світі станом на 3 вересня 26 210 074 людини захворіли коронавірусом. Загалом від початку пандемії 18 468 960 людей одужали, а померло 868 038 осіб. 1% або 60 586 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Протягом доби померло у світі від Covid-19 померло 6 316 людей. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія (1 005 000).