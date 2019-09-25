Парламент Великої Британії відновив роботу



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Приблизно об 11:30 за місцевим часом депутати почали збиратися в залі засідань Палати громад

Парламент Великої Британії в середу відновив засідання після того, як напередодні Верховний суд країни визнав незаконним рішення прем'єра Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Приблизно об 11:30 за місцевим часом депутати почали збиратися в залі засідань Палати громад.

«Ласкаво просимо назад на наше місце роботи», - сказав депутатам спікер Палати громад Джон Беркоу.

Верховний суд Великої Британії напередодні одностайно ухвалив постанову, згідно з якою рішення британського прем'єра Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту до 14 жовтня є протизаконним.

У постанові Верховного суду наголошувалося, що британські парламентарі мають право зібратися якнайшвидше.

Джонсон, у свою чергу, напередодні заявляв, що хоча він не вважає правильною цю постанову Верховного суду, однак це вердикт, який необхідно поважати.

Раніше повідомлялося, що британський прем'єр Боріс Джонсон вимушено скоротив візит до Нью-Йорка, де брав участь у Генеральній Асамблеї ООН, і повертається до Лондона після того, як Верховний суд прийняв ухвалу про незаконність його рішення щодо призупинення діяльності парламенту.

Джерело: Інтерфакс-Україна