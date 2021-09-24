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    У центрі Москви горіла будівля міністерства оборони

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    Вночі у Москві загорілись&nbsp;військові казарми - У центрі Москви горіла будівля міністерства оборони
    Вночі у Москві загорілись військові казарми
    фото: ТАСС

    Через масштабну пожежу впала покрівля будівлі

    У столиці Росії у ніч проти п'ятниці, 24 вересня, загорілася будівля гуртожитку військового університету Міноборони РФ, що у центрі Москви. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Зазначається, що під час пожежі частково обвалилася покрівля, вогонь охопив горище і третій поверх будівлі.

    На місці загоряння працювало угруповання зі 120 рятувальників, а також майже 30 одиниць техніки.

    Пожежі присвоїли третій ранг складності з п'яти. За даними Департаменту інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З приміщення евакуювали 150 осіб.

    О 5:54 за місцевим часом пожежники МНС РФ повністю ліквідували загоряння.

    Теги: пожежа Росія Міноборони РФ військові
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    У центрі Москви горіла будівля міністерства оборони