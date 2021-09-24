У центрі Москви горіла будівля міністерства оборони

Через масштабну пожежу впала покрівля будівлі

У столиці Росії у ніч проти п'ятниці, 24 вересня, загорілася будівля гуртожитку військового університету Міноборони РФ, що у центрі Москви. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що під час пожежі частково обвалилася покрівля, вогонь охопив горище і третій поверх будівлі.

На місці загоряння працювало угруповання зі 120 рятувальників, а також майже 30 одиниць техніки.

Пожежі присвоїли третій ранг складності з п'яти. За даними Департаменту інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З приміщення евакуювали 150 осіб.

О 5:54 за місцевим часом пожежники МНС РФ повністю ліквідували загоряння.