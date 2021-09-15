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    Вчилися «протверезити ворога». Росія підбила підсумки спільних з Білоруссю маневрів

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    У РФ заявили, що навчання &laquo;Захід-2021&raquo; показали, що Росія і Білорусь можуть &laquo;напоумити і протверезити будь-якого ворога&raquo; - Вчилися «протверезити ворога». Росія підбила підсумки спільних з Білоруссю маневрів

    У РФ заявили, що навчання «Захід-2021» показали, що Росія і Білорусь можуть «напоумити і протверезити будь-якого ворога»

    фото: mil.ru

    Навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021» завершилися

    У середу, 15 вересня, завершилися спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2021». Церемонія закриття відбулася в Нижегородській області РФ на полігоні Муліно.

    Як заявили в російському міноборони, навчання «Захід-2021» показали, що Росія і Білорусь можуть:

    • у короткі терміни створювати потужні міжвидові угруповання,
    • спланувати бойові дії за будь-якими напрямками,
    • припинити «будь-яку агресію»,
    • рішучим ударом «напоумити і протверезити будь-якого ворога».

    У навчаннях «Захід-2021» взяли участь військовослужбовці військових частин і підрозділів Західного військового округу збройних сил Російської Федерації, особовий склад військових контингентів збройних сил Вірменії, Білорусії, Індії, Казахстану, Киргизії та Монголії, а також представник військової делегації Шрі-Ланки.

    Практичні дії військ почалися 10 вересня на дев'яти полігонах, розташованих на території Росії та Білорусі, а також в акваторії Балтійського моря.

    Всього в навчаннях взяли участь:

    • близько 200 тисяч осіб
    • понад 80 літаків і вертольотів,
    • 760 одиниць бойової техніки, у тому числі понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів,
    • 15 кораблів.

    Нагадаємо, Росія під час навчань «Захід-2021» випробувала нові ударні безпілотники.

    Як відомо, 9 вересня на російському полігоні «Муліно» відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021».

    Планується, що війська, залучені до навчань «Захід-2021», повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

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    Теги: Білорусь Росія Міноборони РФ військові навчання військові
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    Вчилися «протверезити ворога». Росія підбила підсумки спільних з Білоруссю маневрів