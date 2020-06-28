У Чехії зафіксовано рекордне зростання випадків Covid-19 за майже три місяці



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За минулу добу у Чехії коронавірусну інфекцію виявили у 260 людей

Найбільша кількість нових заражень у Празі

У Чехії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом із 8 квітня – 260.

Такі дані оприлюднило МОЗ Чеської Республіки.

Так, за минулу добу у Чехії коронавірусну інфекцію виявили у 260 людей, що є найбільшою кількістю з 8 квітня. Напередодні було майже на 100 випадків менше.

Найбільша кількість нових заражень – 104 – у столиці Празі.

Головний гігієніст республіки Ярміла Ражова припускає, що високий щоденний приріст може бути пов’язаний з інтенсивними тестуваннями у місцях локальних спалахів.

По країні зафіксовано три локальні спалахи – 2 на шахтах і 1 в компанії з виробництва автомобільних компонентів Magna Exteriors (Богемія). Комплексне тестування працівників шахт та їх родичів має тривати до вівторка.

Загалом з початку епідемії у Чехії зареєстрували 11 306 заражень коронавірусною інфекцією, 7 682 з них одужали, 347 померли, зараз у лікарнях перебуває 117 осіб, решта лікуються дома.

Як повідомлялося, у світі станом на 28 червня зафіксовано 10 088 576 випадків коронавірусу, з них 501 442 летальних. Одужали 5 466 534 пацієнтів.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948).

Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24).

Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).