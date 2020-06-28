Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус



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Степанов повідомив, що за попередню добу було здійснено 14 169 тестувань

«За минулу добу захворіло 917 осіб, з них 61 дитина та 65 медпрацівників» – Степанов

За останню добу найбільше нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксовано у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це на брифінгу 28 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 173, Рівненській області – 93, Закарпатській – 86», – сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу захворіло 917 осіб, з них 61 дитина та 65 медпрацівників.

«Було госпіталізовано 237 осіб. Я можу сказати, що це такий черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб», – наголосив міністр.

Він повідомив, що за останню добу зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому одужало 233 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 42 982 людини. З них 3 147 дітей, а також 6 580 медпрацівників.

Загалом одужало 18 934 особи, а летальних випадків – 1129.

Також Степанов повідомив, що за попередню добу було здійснено 14 169 тестувань, з них 9 645 досліджень методом ПЛР, а також 4524 методом ІФА.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948).

Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24).

Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

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