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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу

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    На ранок 27 червня в Україні зафіксовано на 161 випадок менше, ніж учора - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу
    На ранок 27 червня в Україні зафіксовано на 161 випадок менше, ніж учора

    Кількість нових хворих на 161 менше, ніж вчора

    Станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

    Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

    Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

    У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

    Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. 

    Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

    Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей. 

    Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      42065
    • Хворіють
      22254
    • Одужали
      18701
    • Померли
      1110

    Як повідомлялося, вчора в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.

    Також МОЗ закликає поліцію посилити карантинний контроль у транспорті та супермаркетах.

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