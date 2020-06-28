У Збройних силах України зареєстрували 21 новий випадок коронавірусу за добу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього за час пандемії одужало 310 військовослужбовців

На ізоляції, в тому числі самоізоляція перебуває 669 осіб

У Збройних силах України за добу зареєстрували 21 новий випадок Covid-19. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 28 червня в Збройних силах України хворіє 179 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 310 осіб, летальних випадків – 5», – йдеться у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 669 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 130 осіб.

За минулу добу в армії виявлено 21 хворого на Covid-19. З них на лікуванні у закладах охорони здоров’я, як вказано, перебуває 14 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Львівської області – 5 військовослужбовців та ізолятор військової частини Київської області – 8 військовослужбовців). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування, зазначили у командуванні Медичних сил.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948).

Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24).

Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Читайте також: