У Чехії засудили до 20 років тюрми ще одного найманця, який воював на Донбасі

Засуджений у Чехії чоловік вирушив на схід України до місць, підконтрольних проросійським сепаратистам, у 2015 році

27-річний Лукаш Новачек божився, що не брав участь у бойових діях, проте суд йому не повірив

Суд чеського міста Пльзень у середу присудив 20-річний термін в’язниці суворого режиму за скоєння теракту та участь у організованій злочинній групі 27-річному Лукашу Новачеку. Про це повідомляє радіо iRozhlas.

Чоловік вирушив на схід України до місць, підконтрольних проросійським сепаратистам, у 2015 році. Там він пройшов навчання та отримав зброю, з якою брав участь у військових завданнях бойовиків, включаючи розвідувальну роботу та патрулювання. Він також брав участь у боях з українськими військами, йдеться у вироку.

Новачек зізнався, що їздив в Україну та перебував у казармах сепаратистів, але заявив, що відмовився брати участь у бойових діях. За його словами, він перебував лише на навчальній базі цивільним працівником, виконував допоміжні роботи, працював на кухні за грошову винагороду.

В Україні пособник окупантів перебував до січня 2016 року, потім переїхав до Москви, подав документи на паспорт у посольстві Чехії та повернувся додому.

Серед доказів звинувачення були фотографії, на яких чоловік був у формі та зі зброєю. Відео бойових дій було знайдено на його телефоні, а також є відео, на якому Новачек у формі та зі зброєю розповідає російським журналістам, де, як і чому він воює у Донецьку та Луганську.

Новачек намагався довести суду, що позичив зброю, а інтерв’ю дав за винагороду. Скаржився, що єдині гроші, які він заробив за весь час перебування на сході України, – дві тисячі рублів, а в соцмережах видавав себе за вояка, щоб не виглядати дурнем, який поїхав на схід України, щоб чистити картоплю. Це він заявив на слуханнях у суді в січні цього року.

Нагадаємо, напередодні суд у Празі засудив Їржі Урбанека також до 20 років ув’язнення за тими ж звинуваченнями. Щоправда, суд проходив заочно, обвинувачений перебуває в розшуку.

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