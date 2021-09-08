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    Українська спецоперація проти вагнерівців. Телеканал CNN оприлюднив нові подробиці

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    Операція проти російських бойовиків відбувалася з відома США - Українська спецоперація проти вагнерівців. Телеканал CNN оприлюднив нові подробиці
    Операція проти російських бойовиків відбувалася з відома США
    Фото з відкритих джерел

    США допомогли Україні грошима в операції проти 33 вагнерівців у Білорусі

    Телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що США допомогли Києву грошима та порадами в операції 2020 року українських спецслужб, які намагалися заманити до себе через Білорусь 33 бойовики ПВК «Вагнера», підозрюваних в причетності до бойових дій на Донбасі.

    Телеканал опублікував інтерв'ю з людиною, яку представили як колишнього високопоставленого співробітника розвідки України. За словами чоловіка з затемненим обличчям, спецслужби створили підставну приватну військову компанію і понад рік вербували росіян нібито для роботи у Венесуелі, але з наміром переправити їх до Києва та передати до суду.

    Однак план не був здійснений через втручання білоруської влади, яка затримала групу росіян на своїй території та потім видала їх Москві. «За даними наших джерел, операція, що проводилася під керівництвом України, отримала деяке фінансування з США, а також [мало місце] технічне сприяння і консультативні послуги від ЦРУ», - йдеться в матеріалі CNN.

    Колишній український розвідник заявив, що в ході вербування по лінії підставного ПВК, росіяни охоче ділилися фактами зі своїх біографій, завдяки чому їх вдалося ідентифікувати як учасників бойових дій на Донбасі.

    Співрозмовник телеканалу повідомив, що серед них були двоє, які були присутні в момент запуску ракети по рейсу MH-17. Ще чотири людини були членами групи, відповідальної за знищення українського військового літака, на борту якого загинули щонайменше 70 українців.

    Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

    У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

    Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

    Нагадаємо, видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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    Теги: Білорусь розвідка бойовики на Донбасі СБУ США ЦРУ Україна ПВК Вагнера вагнергейт
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    Українська спецоперація проти вагнерівців. Телеканал CNN оприлюднив нові подробиці