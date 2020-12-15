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    У світі

    Данія знову посилює карантин через Covid-19

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    Нові обмеження передбачають закриття усіх ресторанів і кафе - Данія знову посилює карантин через Covid-19
    Нові обмеження передбачають закриття усіх ресторанів і кафе

    Нині обмеження діють у 69 з 98 муніципалітетів Данії

    Уряд Данії ухвалив рішення посилити карантинні обмеження по всій території країни. Нові заходи набудуть чинності в середу, 16 грудня.

    Про це повідомив міністр транспорту Данії Бенні Енгельбрехт у Facebook.

    «Зараз це дійсно серйозно. Коронавірус занадто міцно закріпився в Данії. Рівень інфікування занадто високий, а кількість госпіталізацій зростає. Тому зараз ми поширюємо обмежувальні заходи на всю країну», – заявив він.

    Заходи стосуються школярів з п'ятого класу і студентів. Вони будуть знаходитися на дистанційному навчанні.

    «Заклади культури будуть закриті. Це стосується ресторанів, кафе і барів, за винятком режиму роботи на винос. Роботодавцям рекомендується відправити максимальне число службовців на віддалену роботу», – повідомив міністр.

    Головною рекомендацією для всіх жителів Данії залишається максимально можливе знаходження будинку і мінімізація контактів.

    Відзначимо, що нині обмеження діють у 69 з 98 муніципалітетів Данії.

    Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно в Україні буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Данія карантин коронавірус
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