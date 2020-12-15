Данія знову посилює карантин через Covid-19
Нині обмеження діють у 69 з 98 муніципалітетів Данії
Про це повідомив міністр транспорту Данії Бенні Енгельбрехт у Facebook.
«Зараз це дійсно серйозно. Коронавірус занадто міцно закріпився в Данії. Рівень інфікування занадто високий, а кількість госпіталізацій зростає. Тому зараз ми поширюємо обмежувальні заходи на всю країну», – заявив він.
Заходи стосуються школярів з п'ятого класу і студентів. Вони будуть знаходитися на дистанційному навчанні.
«Заклади культури будуть закриті. Це стосується ресторанів, кафе і барів, за винятком режиму роботи на винос. Роботодавцям рекомендується відправити максимальне число службовців на віддалену роботу», – повідомив міністр.
Головною рекомендацією для всіх жителів Данії залишається максимально можливе знаходження будинку і мінімізація контактів.
Відзначимо, що нині обмеження діють у 69 з 98 муніципалітетів Данії.
Нагадаємо, з 8 до 24 січня 2021 року включно в Україні буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.
Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.