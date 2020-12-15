У США виявили перший випадок зараження коронавірусом у дикої норки
Тварина жила неподалік зараженої норкової ферми
Ветеринарна служба США заявила, що зафіксувала перший відомий випадок інфікування коронавірусом у дикої норки. Як передає Міжнародне товариство з інфекційних хвороб, про цей випадок уже повідомили Всесвітній організації охорони здоров'я.
Інспекція з охорони здоров'я тварин і рослин при Міністерстві сільського господарства США з 24 серпні та до 30 жовтня спостерігала за дикими тваринами, які живуть неподалік заражених норкових у штаті Юта, Мічиган та Вісконсин.
В однієї з диких норок тест на коронавірус виявився позитивним. Штам вірусу був ідентичним штаму, виявленому на норкових фермах.
Науковці продовжили спостерігати за дикою природою і кажуть, що у них немає доказів, що ця тварина передала вірус далі. Для декількох різних тварин теж зробили тестування, але результати виявилися негативними.
Водночас у Міжнародному товаристві заявляють про необхідність запобігти поширенню вірусу серед великої популяції диких норок, щоб уникнути створення резервуарів для коронавірусу.
Нагадаємо, що у Данії з ферм втекли тисячі норок. Вони можуть спровокувати спалах коронавірусу у дикій природі.
До слова, в Україні посилять моніторинг ситуації щодо можливої появи коронавірусу у норок.
Крім того, у Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню.
6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.
18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.
Як відомо, Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки у світі, вона контролює 40% світового виробництва норки.