У США виявили перший випадок зараження коронавірусом у дикої норки

В однієї з диких норок тест на коронавірус виявився позитивним

Тварина жила неподалік зараженої норкової ферми

Ветеринарна служба США заявила, що зафіксувала перший відомий випадок інфікування коронавірусом у дикої норки. Як передає Міжнародне товариство з інфекційних хвороб, про цей випадок уже повідомили Всесвітній організації охорони здоров'я.

Інспекція з охорони здоров'я тварин і рослин при Міністерстві сільського господарства США з 24 серпні та до 30 жовтня спостерігала за дикими тваринами, які живуть неподалік заражених норкових у штаті Юта, Мічиган та Вісконсин.

В однієї з диких норок тест на коронавірус виявився позитивним. Штам вірусу був ідентичним штаму, виявленому на норкових фермах.

Науковці продовжили спостерігати за дикою природою і кажуть, що у них немає доказів, що ця тварина передала вірус далі. Для декількох різних тварин теж зробили тестування, але результати виявилися негативними.

Водночас у Міжнародному товаристві заявляють про необхідність запобігти поширенню вірусу серед великої популяції диких норок, щоб уникнути створення резервуарів для коронавірусу.

Нагадаємо, що у Данії з ферм втекли тисячі норок. Вони можуть спровокувати спалах коронавірусу у дикій природі.

До слова, в Україні посилять моніторинг ситуації щодо можливої появи коронавірусу у норок.

Крім того, у Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.

Як відомо, Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки у світі, вона контролює 40% світового виробництва норки.