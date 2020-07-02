У Фінляндії дозволили масові заходи за участю понад 500 осіб



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Уряд Фінляндії не радить громадянам подорожувати за кордон - за винятком Норвегії, Данії, Ісландії та країн Балтії

Учасники акцій повинні дотримуватися соціальної дистанції не менше одного метра

У Фінляндії з 1 липня влада дозволила проведення заходів просто неба за участю понад 500 людей. Про це повідомляє Yle.

«Заходи просто неба за участю понад 500 осіб можливі за умови дотримання деяких обмежень. Послаблення стосується, наприклад, футбольних матчів, фестивалів та інших культурних акцій», - ідеться в повідомленні.

Однією з умов для таких заходів є забезпечення соціальної дистанції не менш ніж 1 метр, при цьому в кожного учасника має бути визначене місце.

Водночас для масових заходів у приміщеннях зберігається обмеження до 500 учасників – до 1 серпня. Також залишається чинною рекомендація працювати віддалено.

Окрім того, уряд Фінляндії не радить громадянам подорожувати за кордон - за винятком Норвегії, Данії, Ісландії та країн Балтії.

Як повідомлялося, Україна потрапила до списку країн «червоної» зони. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за показниками, які встановлені у країнах ЄС, у країнах «зеленої» зони кількість активних хворих має бути на рівні 16 і менше на 100 тисяч населення. «В Україні цей показник складає вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення, тому Україна вважається країною «червоної» зони», - підкреслив міністр.