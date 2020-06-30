Україна потрапила до списку країн «червоної» зони - Степанов



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У країнах «зеленої» зони кількість активних хворих має бути на рівні 16 і менше на 100 тисяч населення, - міністр

В Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення, - МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна вважається країною «червоної» зони, через стрімке поширення коронавірусу, що обумовлює обмеження поїздок до країн Євросоюзу. Про це він сказав на брифінгу, інформує МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, за показниками, які встановлені у країнах ЄС, у країнах «зеленої» зони кількість активних хворих має бути на рівні 16 і менше на 100 тисяч населення.

«В Україні цей показник складає вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення, тому Україна вважається країною «червоної» зони», - підкреслив міністр.

При цьому популярні серед українців такі країни як Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються в «зеленій зоні».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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До відома, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.