Нова реальність. Який вигляд тепер має глядацька зала головного театру країни



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Театр Франка відновив роботу після карантину

Національний театр Франка відновив показ вистав після майже чотирьох місяців простою

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відновив свою роботу після карантину.

Як повідомляється на сторінці театру у Facebook, 1 липня відбулася прем'єра вистави «Украдене щастя».

На опублікованих в соцмережах фото видно, що завжди заповнений зал театру був майже порожній через карантинні правила через коронавірус.

Театр грав виставу з дотриманням соціальної дистанції та всіх рекомендацій МОЗ. Аби глядачі почували себе в безпеці, у залі була дотримана дистанція у 2 м, а крісла були заклеєні стрічками.

Глядачі в залі були в масках і респіраторах.

Нагадаємо, 2, 3 липня також відбудеться прем'єра вистави «Украдене щастя».

Глядачі, які купляли квитки через мережу інтернет, отримають всі роз'яснення електронним листом. Глядачі, які придбали квитки в касі театру, запрошуються до перегляду прем'єри вистави «Украдене щастя» 3 липня.

Нагадаємо, у Києві пом’якшили карантинні обмеження і дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам.

Спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку «Троєщина» в Києві.

26 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень.

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