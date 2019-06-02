У Фінляндії заборонили одружуватися молоді до 18 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особливий дозвіл видавався особам молодше 17 років через вагітність.

Раніше заяв на ранній шлюб було від 10 до 30 на рік

У Фінляндії з 1 червня 2019 року неповнолітні більше не зможуть укладати шлюби. Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що особи, які не досягли 18 років, більше не можуть вступати в шлюб у Фінляндії, оскільки заборона на застосування спеціальних винятків набрала чинності у суботу. «Тільки особи у віці 18 років і старше можуть одружуватися», - йдеться в повідомленні.

Влада обґрунтувала заборону турботою про інтереси дитини.

Раніше заяв на ранній шлюб було від 10 до 30 на рік. Особливий дозвіл видавався особам молодше 17 років через вагітність.

Зазначається, що Північні країни Швеції, Норвегії та Данії в останні роки заборонили шлюби неповнолітнім. Національна церковна рада вже давно сказала, що законодавство має використовуватися для запобігання дитячим шлюбам і скасування ранніх одружень.

Нагадаємо, в Україні ж у 2017 році було зареєстровано 1415 шлюбів з неповнолітніми.