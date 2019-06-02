  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Фінляндії заборонили одружуватися молоді до 18 років

    • Розсилка
    &nbsp;Особливий дозвіл видавався особам молодше 17 років через вагітність. - У Фінляндії заборонили одружуватися молоді до 18 років
     Особливий дозвіл видавався особам молодше 17 років через вагітність.

    Раніше заяв на ранній шлюб було від 10 до 30 на рік

    У Фінляндії з 1 червня 2019 року неповнолітні більше не зможуть укладати шлюби. Про це повідомляє Yle.

    Читайте також

    Зазначається, що особи, які не досягли 18 років, більше не можуть вступати в шлюб у Фінляндії, оскільки заборона на застосування спеціальних винятків набрала чинності у суботу. «Тільки особи у віці 18 років і старше можуть одружуватися», - йдеться в повідомленні.

    Влада обґрунтувала заборону турботою про інтереси дитини.

    Раніше заяв на ранній шлюб було від 10 до 30 на рік. Особливий дозвіл видавався особам молодше 17 років через вагітність.

    Зазначається, що Північні країни Швеції, Норвегії та Данії в останні роки заборонили шлюби неповнолітнім. Національна церковна рада вже давно сказала, що законодавство має використовуватися для запобігання дитячим шлюбам і скасування ранніх одружень.

    Нагадаємо, в Україні ж у 2017 році було зареєстровано 1415 шлюбів з неповнолітніми.

    Читайте також
    Фінляндія шлюб чоловік влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ