У Вінницьких Прозорих офісах розширюється спектр надання послуг



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З травня у міських Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) розширюється перелік адміністративних послуг

Відтепер вінничани зможуть тут зареєструвати народження дитини, змінити ім’я, зареєструвати шлюб чи розлучення.

Мережа вінницьких ЦНАПів є однією з найпотужніших в Україні і щоденно обслуговує понад 3,5 тис. клієнтів, надаючи понад 500 адміністративних та інших видів послуг. Найбільш популярні і затребувані – адміністративні та дозвільні процедури, реєстрація місця проживання, послуги з реєстрації бізнесу, нерухомого майна, різноманітні інформаційні та консультаційні послуги.

В територіальних відділеннях центру можна отримати послуги з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія, оформлення паспорту громадянина України та для виїзду за кордон, зареєструвати шлюб, вирішити питання соціального характеру та пенсійного забезпечення, оформити житлові субсидії. Читайте також Видачу біометричних паспортів відновили Вчора, 20:35

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У Прозорих офісах міста вже можна отримати послуги з державної реєстрації актів цивільного стану.

«В рамках пілотного проекту Міністерства юстиції України адміністратори Прозорих офісів Вінниці отримали доступ до Державного реєстру актів цивільного стану. Відтепер вони можуть реєструвати народження дитини, шлюб і його розірвання, змінити ім’я та зареєструвати смерть», - розповіла директорка департаменту адміністративних послуг міської ради Ірина Копчук.

Зазначимо, що раніше ці послуги вінничанам надавали у Вінницькому РАЦСі, тепер їх можна отримати у будь-якому відділенні ЦНАПу.