У Франції почали випускати маски з конопель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Упаковка з 50 конопляних масок продається за 34,29 євро

Маски біорозкладні і їх фільтруюча здатність становить 89%

Французька промислова компанія Geochanvre почала випускати екологічні захисні одноразові маски, зроблені з конопляного волокна. Про це пише Design Boom.

Зазначається, що маски покриті тонким шаром тканини з компостованого кукурудзяного крохмалю, щоб не натирати обличчя.

«Маски біорозкладні, тобто, не шкодять природі. Навіть гумка, яка використовується для фіксації маски на обличчі, також підлягає переробці. Матерія з конопель дозволила виробникам відмовитися від клею та інших липких рідин», - інформують виробники масок.

ЗМІ наголошує, що фільтруюча здатність таких масок - 89%.

Упаковка з 50 конопляних масок продається за 34,29 євро. Покупець може також замовити логотип або малюнок на маску.

До відома, у світі станом на 31 серпня зафіксували 25,387 146 людей хворих коронавірусом. Від початку пандемії вилікувались 17,7 мільйонів людей, померли – 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 мільйонів випадків. Минулої доби у світі виявили більше 220 тисяч хворих на коронавірус, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків. У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, у Бразилії – 15 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Перу – 7,7 тисяч та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

Копіювати код для вставки

До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.

Читайте також: