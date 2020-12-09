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    У світі

    У Франції розбився вертоліт з шістьма людьми на борту

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    Вертоліт французької повітряної навігаційної служби&nbsp;розбився у департаменті Савойя - У Франції розбився вертоліт з шістьма людьми на борту
    Вертоліт французької повітряної навігаційної служби розбився у департаменті Савойя

    Аварія сталася поруч з Альбервілем, на висоті 1800 м

    Вертоліт з шістьма людьми на борту розбився у французькому департаменті Савойя на сході країни.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на представника префектури департаменту.

    Чиновник розповів, що це був вертоліт французької повітряної навігаційної служби. За його словами, машина зазнала аварії біля 19:00 за паризьким часом.

    «На борту перебували чотири співробітники цієї служби і двоє рятувальників», - повідомив представник префектури.

    Він додав, що аварія сталася поруч з Альбервіля, на висоті 1800 м.

    До слова, у неділю, 6 грудня, поблизу села Гоголів Броварського району Київської області впав літак. 

    У результаті падіння літака на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню.

    Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.

    Теги: авіакатастрофа Франція вертоліт чиновник аварія
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