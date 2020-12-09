У Франції розбився вертоліт з шістьма людьми на борту

Аварія сталася поруч з Альбервілем, на висоті 1800 м

Вертоліт з шістьма людьми на борту розбився у французькому департаменті Савойя на сході країни.

Про це повідомляє AFP з посиланням на представника префектури департаменту.

Чиновник розповів, що це був вертоліт французької повітряної навігаційної служби. За його словами, машина зазнала аварії біля 19:00 за паризьким часом.

«На борту перебували чотири співробітники цієї служби і двоє рятувальників», - повідомив представник префектури.

Він додав, що аварія сталася поруч з Альбервіля, на висоті 1800 м.

До слова, у неділю, 6 грудня, поблизу села Гоголів Броварського району Київської області впав літак.

У результаті падіння літака на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню.

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.