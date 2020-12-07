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    У світі

    Авіасалон у Ле Бурже скасували через коронавірус. Він мав пройти у 2021 році

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    Замість цього він пройде тільки у 2023 році - Авіасалон у Ле Бурже скасували через коронавірус. Він мав пройти у 2021 році
    Замість цього він пройде тільки у 2023 році
    Фото з відкритих джерел

    Організатори назвали рішення про скасування «неминучим»

    Організатори авіасалону Paris Air Show у Ле Бурже у Франції прийняли рішення скасувати захід, запланований на 2021 рік, через коронавірус, йдеться у офіційному повідомленні.

    Таке рішення було прийнято на тлі міжнародної кризи, що вибухнула через пандемію, а також з урахуванням того, що авіасалон зазвичай приваблює безліч відвідувачів. 

    Авіасалон повинен був пройти з 21 по 27 червня. Його учасникам повернуть всі гроші, які ті заплатили, йдеться також у повідомленні організаторів.

    Наступний салон пройде у 2023 році, його дати оголосять пізніше.

    «Після багатьох місяців призупинення всіх виставок у світі міжнародне аерокосмічне та оборонне співтовариство з нетерпінням очікувало можливості зустрітися. Ми вже почали роботу, щоб захід у 2023 році став відродженням аерокосмічної промисловості у міжнародному масштабі», – зазначив голова авіасалону Патрика Даера.

    Через пандемію коронавірусу було скасовано багато великих міжнародних заходів. Так, наприклад, цього літа не відбувся міжнародний авіасалон у Фарнборо. Організатори пояснювали, що таке рішення було прийнято в інтересах здоров'я і безпеки учасників виставки, відвідувачів і співробітників. Наступний авіасалон запланований на 2022 рік, він проходить раз на два роки.

    Нагадаємо, що у Ріо-де-Жанейро щорічний карнавал, який святкують у лютому перенесли через коронавірус.

    Теги: гроші Франція коронавірус
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