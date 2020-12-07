Авіасалон у Ле Бурже скасували через коронавірус. Він мав пройти у 2021 році

Замість цього він пройде тільки у 2023 році

Організатори назвали рішення про скасування «неминучим»

Організатори авіасалону Paris Air Show у Ле Бурже у Франції прийняли рішення скасувати захід, запланований на 2021 рік, через коронавірус, йдеться у офіційному повідомленні.

Таке рішення було прийнято на тлі міжнародної кризи, що вибухнула через пандемію, а також з урахуванням того, що авіасалон зазвичай приваблює безліч відвідувачів.

Авіасалон повинен був пройти з 21 по 27 червня. Його учасникам повернуть всі гроші, які ті заплатили, йдеться також у повідомленні організаторів.

Наступний салон пройде у 2023 році, його дати оголосять пізніше.

«Після багатьох місяців призупинення всіх виставок у світі міжнародне аерокосмічне та оборонне співтовариство з нетерпінням очікувало можливості зустрітися. Ми вже почали роботу, щоб захід у 2023 році став відродженням аерокосмічної промисловості у міжнародному масштабі», – зазначив голова авіасалону Патрика Даера.

Через пандемію коронавірусу було скасовано багато великих міжнародних заходів. Так, наприклад, цього літа не відбувся міжнародний авіасалон у Фарнборо. Організатори пояснювали, що таке рішення було прийнято в інтересах здоров'я і безпеки учасників виставки, відвідувачів і співробітників. Наступний авіасалон запланований на 2022 рік, він проходить раз на два роки.

Нагадаємо, що у Ріо-де-Жанейро щорічний карнавал, який святкують у лютому перенесли через коронавірус.