Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини



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Новий тест розробляється в Інституті молекулярної біології

Міністерство охорони здоров'я вже направило вченим замовлення на ці тести, – Ляшко

В Україні розроблять тест-систему, що дозволить визначати з одного зразка грип, парагрип чи Covid-19 у пацієнта. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Ляшко поінформував, що Міністерство охорони здоров'я вже направило вченим замовлення на ці тести.

«Ми тісно співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології, і ми з ними сиділи за круглим столом і дійшли до того рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до Covid-19-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань», – сказав він.

За словами Ляшка, вчені пообіцяли зробити тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.

«Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко - це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба», – зазначив він.

Нагадаємо, в Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19 і незабаром він може з'явиться в Україні.

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