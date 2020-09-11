  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини

    • Розсилка
    Новий тест розробляється в Інституті молекулярної біології - Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини
    Новий тест розробляється в Інституті молекулярної біології

    Міністерство охорони здоров'я вже направило вченим замовлення на ці тести, – Ляшко

    В Україні розроблять тест-систему, що дозволить визначати з одного зразка грип, парагрип чи Covid-19 у пацієнта. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Ляшко поінформував, що Міністерство охорони здоров'я вже направило вченим замовлення на ці тести. 

    «Ми тісно співпрацюємо з Інститутом молекулярної біології, і ми з ними сиділи за круглим столом і дійшли до того рішення, що сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до Covid-19-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань»,  –  сказав він.

    За словами Ляшка, вчені пообіцяли зробити тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.

    «Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко - це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба», – зазначив він.

    Нагадаємо, в Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19 і незабаром він може з'явиться в Україні.

    Читайте також:


    лікар Україна грип коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ