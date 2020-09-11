  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У світі кількість хворих на коронавірус становить понад 28,3 млн людей

    • Розсилка
    Одужало від коронавірусу у світі&nbsp;20342740 людей - У світі кількість хворих на коронавірус становить понад 28,3 млн людей
    Одужало від коронавірусу у світі 20342740 людей

    Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом складає 913919

    У світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса.

    Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей.

    Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

    Станом на 11 вересня коронавірус зафіксовано у 213 країнах.

    У США на сьогодні зафіксовано 6 588 163 випадки, в Індії - 4 562 414 (зокрема 2 689 нових), а в Бразилії 4 239 763.

    Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків Covid-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

    Як повідомлялося, вчені виявили, що Covid-19 призводить до перфорації легень.

    США Україна хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ